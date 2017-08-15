Качество школьного обучения в Хабаровске ежегодно растет – об этом было заявлено сегодня на заседании комитета по социальным вопросам городской думы. Депутаты обсудили предварительные результаты государственной итоговой аттестации в нынешнем году. «На сорок девять человек (по сравнению с прошлым годом) увеличилось количество учеников, набравших 90-99 баллов. А двадцать пять школьников показали наивысший результат – 100 баллов! Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это тоже больше, чем в прошлом году. Нас радует, что качество образования растет, потому что мы заинтересованы в том, чтобы люди развивались, учились, получали профессию в лучших вузах, приходили на работу в своем родном Хабаровске. И поэтому самая большая статья расходов в бюджете – на образование», — заявила руководитель комитета Александра Гаврилова. По информации управления образования, которая была представлена депутатам на заседании, наибольшее число учеников, набравших более 90 баллов, — по русскому языку. Также хорошо хабаровские школьники показали себя в изучении английского языка, физики, математики, истории, обществознании.

По результатам экзаменов 197 ученикам вручена медаль «За особые успехи в обучении». Всего же в ЕГЭ приняли участие 2192 выпускника из шестидесяти пяти образовательных учреждений города. Экзамены проходили по 11 предметам. Средний тестовый балл по сравнению с 2016 годом увеличился по шести из них.

Еще 4661 школьник был допущен к итоговой аттестации за курс основного школьного образования, то есть ученики девятых классов. В нынешнем году количество экзаменов было увеличено до четырех – это русский язык, математика и два предмета по выбору. Здесь больше всего претендентов выбрали обществознание, информатику, биологию, физику. Результаты показали, что средний тестовый балл увеличился по десяти из одиннадцати сдаваемых предметов. Сто семьдесят два ученика получили аттестат с отличием. Это больше, чем в прошлом году.

Между тем, есть ряд проблем, на которых депутаты заострили внимание. Например, несмотря на сокращение в вузах бюджетных мест на гуманитарных факультетах, большинство школьников пока выбирают их в качестве приоритетных. Представители вузов констатируют, что инженерные специальности пока не так хорошо востребованы среди школьников, по крайней мере, при выборе тестов ЕГЭ. Чтобы изменить эту тенденцию, депутаты считают, что необходимо усилить профессиональную профориентацию в школах, заинтересовать молодежь перспективным направлением.