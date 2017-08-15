Хабаровский нефтеперерабатывающий завод завершил первую очередь реконструкции отстойника нефтяных отходов. Пруд-отстойник эксплуатируется с 1958 года, но с тех пор еще ни разу капитально не ремонтировался. Теперь все технологические стоки, идущие в него с завода, закованы в систему закрытых железобетонных лотков. Как подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Филипп Карпеко, столь долгожданный капремонт этого объекта направлен, прежде всего, на минимизацию любого рода воздействия на окружающую среду. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работы по приведению очистного сооружения в более совершенный вид начались в феврале текущего года. На сегодняшний день их первая очередь завершена. «В 2014 году наше предприятие провело глобальную реконструкцию своих технологических объектов (модернизации тогда не подвергся лишь пруд-отстойник).

Главной ее целью было повысить экологическую безопасность производства. С 2015 года завод перешел на выпуск различных видов моторного топлива, полностью соответствующих нормативам самого современного стандарта «Евро-5» — с повышенными экологическими требованиями. К очистке сточных вод и их экобезопасности претензии также высоки. В результате проведенной реконструкции системы приемных лотков (они получили жесткое железобетонное основание и стали крытыми) сброс стоков в пруд теперь идет в закрытом, герметичном режиме, что позволяет более надежно оградить от воздействия химических веществ окружающую среду.

Еще раз хочу отметить, что один главных постулатов политики нашей компании – жесткое соблюдение всех экологических норм. И это не пустые слова: на проведение природоохранных мероприятий предприятием выделено 120 миллионов рублей, около девяти из которых будут потрачены на проведение постоянного общего мониторинга экологического состояния санитарно-защитной зоны предприятия. Согласно данным наблюдений, регулярно проводимых здесь сторонними экспертами, превышения ПДК вредных веществ в ней не отмечено», — сказал Филипп Карпеко.

Стоит отметить, что сточные воды поступают в пруд-отстойник в объеме 50 кубометров в час. Его площадь – 7,5 тысячи квадратных метров. Он может вместить 17 тысяч «кубов» технологических стоков. Вторым этапом его реконструкции станет перевод на бесперебойный круглогодичный режим работы флоттвега – специальной установки, в которой перерабатывается содержимое отстойника.

После пребывания в ней стоки делятся на два вида: твердые фракции отходов (они отправляются на обеззараживание и сожжение), и жидкие, которые снова возвращаются на завод для повторной переработки. «Мы начали также активно сотрудничать с российскими учеными и совместно ведем поиск новых технологий, которые позволят нам сделать производство почти безотходным и избавят от необходимости использовать пруд-отстойник. Такой технологический процесс вполне реален и уже опробован в США. Если нам удастся удачно применить у себя американский опыт, то наш завод станет первым таким предприятием в России», — поделился планами Филипп Карпеко.

Между тем, как отметила начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская, ситуация с неприятными запахами непонятной этиологии в воздухе дальневосточной столицы (их истинный источник не установлен по сей день), в последнее время стабилизировалась. До сих пор наиболее часто в связи со зловонием хабаровчане упоминали район Кировского промузла, где помимо Хабаровского нефтеперерабатывающего завода расположены ТЭЦ-2 и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». «В последнее время в адрес муниципалитета жалоб от горожан на зловоние в этой зоне не поступало.

Мы держим постоянную связь со специально уполномоченными органами – управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и Дальневосточным управлением Ростехнадзора, которые постоянно отслеживают ситуацию с появлением неприятных запахов в городском воздухе. По всем предприятиям, расположенным в Кировском промузле, эти органы проводили неоднократные проверки, в ходе которых был выявлен ряд нарушений, которые, впрочем, не могли вызвать появления зловония в атмосфере.

Напомню, что в Хабаровске также действует совместная оперативная группа взаимного контроля, созданная предприятиями, расположенными в этом промузле. В нее вошли их компетентные представители, которые при поступлении обращений от граждан о наличии запахов, готовы выезжать на производственные территории, органолептически выявлять запах и искать источники его происхождения», — сказала Дубянская.