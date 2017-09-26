В дальневосточной столице дан старт конкурсу «Хабаровск – город социальных проектов и возможностей»

В дальневосточной столице дан старт конкурсу «Хабаровск – город соци-альных проектов и возможностей». Администрация города проводит его в четвертый раз, первые такие соревнования состоялись в 2014 году. Конкурс проводится для при-влечения внимания общества, органов власти и средств массовой информации к работе социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и к деятельности жителей города с активной жизненной позицией.

Предусмотрено четыре номинации. В рамках одной из них – «Здоровая семья – здоровый город» – рассматриваются проекты, направленные на психологическую и социальную поддержку семьи, пропаганду здорового образа жизни, развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей города. Номинация «Защищенное детство» направлена на поддержку проектов по организации работы с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками, развитие дополнительного образования, профилактику асоциальных проявлений (наркомания и т.д.). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Проекты в номинации «Наследие» должны быть направлены на реализацию все-возможных форм межэтнического и/или межконфессионального и межкультурного диалога, воспитание толерантности, формирование позитивного имиджа города, сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей. В рамках номинации «Общественный лидер Хабаровского городского сообщества» рассматривается деятельность представителей общественных объединений, коллективов, эффективно решающих стоящие перед организацией задачи.

Социально ориентированная некоммерческая организация может представить только один проект, который реализован в нынешнем году либо реализуется в настоящее время. В заявке необходимо указать номинацию конкурса. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по утвержденной постановлением форме, которая должна содержать только один проект; комплект конкурсной документации. Документы на конкурс принимаются по 30 октября включительно по адресу: Хабаровск, ул. Ленинградская, 30, городской ресурсный центр НКО. Телефон для справок 40-91-42. По итогам конкурса комиссия определит победителей, занявших 1-е место, 2-е место, 3-е место в каждой номинации. Их наградят дипломами, денежными премиями. С положением о кон-курсе можно ознакомиться на сайте «Гражданское общество Хабаровска»: https://nko.khabarovskadm.ru/