Больше 160 млн рублей принесёт в региональную казну въездной туризм в 2017 году

В Хабаровске прошло заседание коллегии, координационного совета руководителей органов управления культуры городских округов и муниципальных районов и координационного совета по туризму при министерстве культуры края. На совещании были озвучены результаты реализации госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)» и определены первоочередные задачи на ближайшую перспективу, в том числе, по привлечению дополнительного потока туристов в районы края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как было отмечено на заседании, сегодня туризм является одним из перспективных и динамично развивающихся секторов экономики региона. На территории края действует 150 туристических маршрутов. Наряду с традиционными видами активно развиваются такие новые направления, как: образовательный, военно-патриотический, сельский, медицинский, гастрономический и промышленный туризм. «По предварительной оценке, в 2017 году будет обслужено порядка 786 тыс. туристов, из них 544,7 российских и 45,2 тыс. иностранных гостей. Реализация индустрии отдыха превысит 4 млрд руб., предварительно доходы в бюджет края от организаций туристского сектора составят более 160 млн руб.», — сообщил заместитель министра культуры края — начальник управления по туризму Виталий Селюков.

Серьезные перспективы для развития отрасли открываются благодаря «Дальневосточному гектару». На земельных участках планируют реализовать проекты по природно-познавательному туризму, туристическому обслуживанию, активному отдыху. С гражданами заключено 240 договоров, которые выбрали данные виды разрешенной законом деятельности. Так, например, землевладельцы возле национального села Сикачи-Алян готовы начать строительство эколого-этнического парка «Нанай Боани». Данный проект победил во всероссийском конкурсе идей «Дальневосточный гектар».

В преддверие Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября, представители отрасли были отмечены почетным знаком «Заслуженный работник сферы туризма Хабаровского края». Награды вручил заместитель Председателя Правительства края – министр культуры края Александр Федосов.

Напомним, Хабаровский край участвует в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Она призвана стимулировать создание в регионах туристических кластеров. В крае такими точками роста станут три проекта новой концепции «Амур», которую в августе 2017 года утвердил Губернатор Вячеслав Шпорт.