В Хабаровске откроется приют для бездомных

Хабаровская краевая общественная организация по поддержке малообеспеченных граждан «Милосердие» открывает отделение помощи бездомным «НочлежХа». На осенне-зимний период для лиц без определенного места жительства специально переоборудовали несколько железнодорожных вагонов. Приют будет работать с 19:00 до 08:00, здесь смогут ежедневно ночевать до 100 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как отметили в министерстве социальной защиты населения края, помимо места для ночлега граждане будут обеспечены теплой одеждой, горячей едой, получат возможность пообщаться с православным священником и психологом. Также бездомные смогут пройти санитарную обработку и сделать флюорографию.
«НочлежХа» находится в Хабаровске на Красной Речке по адресу: ул. Красноводская, 2. Начиная с 14 октября 2017 года, доставлять людей в приют будет автобус «Милосердия»:
с остановки «Автовокзал» — в 20:00;
с остановки «Дендрарий» — в 20:30.
Эта запись была опубликована 11.10.2017в 20:28. В рубриках: Общество.
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