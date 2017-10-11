В Хабаровске откроется приют для бездомных

Хабаровская краевая общественная организация по поддержке малообеспеченных граждан «Милосердие» открывает отделение помощи бездомным «НочлежХа». На осенне-зимний период для лиц без определенного места жительства специально переоборудовали несколько железнодорожных вагонов. Приют будет работать с 19:00 до 08:00, здесь смогут ежедневно ночевать до 100 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили в министерстве социальной защиты населения края, помимо места для ночлега граждане будут обеспечены теплой одеждой, горячей едой, получат возможность пообщаться с православным священником и психологом. Также бездомные смогут пройти санитарную обработку и сделать флюорографию.

«НочлежХа» находится в Хабаровске на Красной Речке по адресу: ул. Красноводская, 2. Начиная с 14 октября 2017 года, доставлять людей в приют будет автобус «Милосердия»:

с остановки «Автовокзал» — в 20:00;

с остановки «Дендрарий» — в 20:30.