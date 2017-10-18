Хабаровские депутаты утвердили новые правила благоустройства города. В них, по словам начальника управления административно-технического контроля Александра Якимова, разработчики постарались учесть все до мелочей. Впервые появился раздел «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в городе объектам благоустройства и их отдельным элементам». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это самая большая часть правил благоустройства, она состоит из восьми подразделов и ста девяноста пяти норм. В разделе подробно расписаны требования к проектированию отдельных объектов благоустройства и их элементов. Есть нормы, которые касаются озеленения, видов покрытий, уличного, игрового, спортивного, осветительного оборудования.

Здесь содержатся требования к организации детских площадок, установке контейнеров для сбора отходов, обустройству территорий для автостоянок, для выгула собак. Включены нормы о благоустройстве территории общественного, жилого назначения, транспортной, инженерной инфраструктуры. Отдельно прописаны особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения. Есть в новых правилах и раздел, который регулирует порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства. Установлено, как осуществляется контроль над соблюдением правил. Как рассказал Александр Якимов, в новом документе разработчики постарались учесть все сферы городского благоустройства. Здесь четко прописаны порядок и механизмы общественного участия в этом процессе. Все решения должны приниматься открыто, и обязательно с учетом мнения жителей.