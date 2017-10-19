В Хабаровском крае началась декада Белой трости

В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых состоялось торжественное открытие декады Белой трости Хабаровского края. В мероприятии, приуроченном к Международному дню Белой трости, приняли участие представители Законодательной думы края, региональных министерств культуры и социальной защиты населения, центров социальной поддержки населения и реабилитации инвалидов, школы-интерната для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, студенты ТОГУ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Для гостей провели необычный практикум «Я тоже так могу» — с завязанными глазами участники мероприятия ходили по улице с собакой-проводником и тростью, писали по Брайлю, работали на компьютере, играли в шашки, рисовали, а также готовили бутерброды.

Как отметила председатель Хабаровской региональной организации Всероссийского общества слепых Елена Зенкина, в таком формате открытие декады проводилось впервые. Это позволило не только привлечь внимание к проблемам незрячих людей, но и почувствовать всю сложность их взаимодействия с окружающим миром.