Пожарный инструктаж прошли волонтёры Чемпионата Хабаровского края профмастерства «Абилимпикс-2017»

Чемпионат Хабаровского края профессионального мастерства «Абилимпикс-2017» для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся накануне в краевой столице. В «Арене «Ерофей» для участников открыты несколько площадок, где они овладевают новыми навыками и соревнуются между собой. Чтобы все мероприятия проходили с соблюдением требований пожарной безопасности организаторы и волонтёры прошли противопожарный инструктаж. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району г. Хабаровска Наталья Щербакова рассказала об основных правилах и алгоритме действий в случае возникновения нештатной ситуации и возгораний. «Главная задача вас как волонтёров – это обеспечить эвакуацию людей. При этом на вас лежит двойная ответственность, так как многие из участников имеют проблемы со здоровьем, имеют слабый слух и зрение. Поэтому каждый в своей подконтрольной зоне должен знать, где находятся запасные выходы как по левую, так и по правую стороны от вас. Ознакомиться с расположением первичных средств пожаротушения», – отметила Наталья Валерьевна. Также в ходе инструктажа она показала как пользоваться огнетушителем, если вдруг возникнет возгорание.

Всего для участия в Чемпионате из разных уголков края съехалось около 150 человек, в числе которых студенты, сопровождающие. Помогают в проведении состязаний порядка 50 волонтёров. На территории Арены «Ерофей» создано около десятка различных площадок, где участники будут соревноваться в мастерстве приготовления пищи, изготавливать изделия на слесарных станках, шить, выполнять строительные отделочные работы и многое другое. Для этого было установлено специальное оборудование. Вместе с организаторами мероприятия специалист Государственного пожарного надзора МЧС России убедился в соблюдении норм пожарной безопасности на профильных площадках, проверил состояние эвакуационных выходов.

Кроме этого в целях оперативного реагирования на возможные возгорания и экстренные ситуации в местах проведения мероприятий Чемпионата организовано дежурство пожарного расчета от пожарно-спасательного гарнизона г. Хабаровска, бригады «скорой медицинской помощи».

Чемпионат Хабаровского края профессионального мастерства «Абилимпикс-2017» завершиться 24 октября.