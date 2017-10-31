В крае подвели итоги Дней защиты от экологической опасности

Итоги Дней защиты от экологической опасности подвели в министерстве природных ресурсов края. В рамках традиционной ежегодной акции, которая прошла в регионе с 15 апреля по 31 июля 2017 года, состоялись семинары, конференции, фестивали, конкурсы, флешмобы по благоустройству, раздельному сбору мусора и макулатуры, а также ряд других мероприятий экологической направленности. Всего было реализовано около 70 различных проектов в сфере охраны окружающей среды. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Указами Президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Это не могло не отразиться на мероприятиях, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности. Была проделана серьезная эколого-просветительская работа. Проведено более 500 проверок соблюдения природоохранного законодательства, ликвидировано свыше 450 несанкционированных свалок. Большой комплекс мероприятий был связан с озеленением территорий. В крае провели «Всероссийский день посадки леса», «День древонасаждения», международную акцию «Лес Дружбы». Всего было высажено более 25 тыс. молодых деревьев», — рассказал председатель комитета по охране окружающей среда министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

Жители края, представители предприятий, учреждений и организаций приняли активное участие в региональной акции, поддержали Всероссийские экологические субботники «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Вода России». К «Дням защиты» присоединились более 250 тыс. человек.

Отметим, на реализацию экологических мероприятий было выделено более 12 млн руб. из краевого и муниципальных бюджетов.