Что дальневосточники будут дарить на Новый год

Интернет, 25 декабря 2017 года. Аналитики Яндекс.Денег выяснили, что покупают жители Дальнего Востока в интернете перед Новым годом. Для этого они изучили платежи пользователей через Яндекс.Кассу — платёжное решение Яндекс.Денег для онлайн-площадок. С его помощью оплату принимают свыше 75 000 компаний по всему миру, в том числе KupiVip, Wildberries, М.Видео, re:Store, AliExpress, «Азбука вкуса»и многие другие. Учитывались покупки жителей Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов региона.

Если сравнивать динамику продаж в декабре относительно других месяцев 2017 года — топ-5 категорий новогодних подарков, скорее всего, будет выглядеть так:

Часы, ювелирные украшения, бижутерия.

Смартфоны, гаджеты, бытовая техника.

Косметика и парфюмерия.

Сувениры.

Товары для дома.

Похоже, дальневосточники всё чаще заказывают новогодние подарки через интернет, а не идут за ними в магазины. Так, по сравнению с декабрём 2016 года в этом декабре число онлайн-покупок косметики и парфюмерии выросло в 17 раз. Бытовая техника и электроника показали рост в 14 раз, сувениры — в 11 раз, товары для дома — в 10 раз, детские товары — в 7 раз, часы, ювелирные украшения и бижутерия — во столько же, интимные товары — в 3 раза, товары для авто — в 2 раза. А вот продажи одежды, обуви и аксессуаров, наоборот, упали почти на 20% — вероятно, пользователи считают свитера с оленями, шерстяные носки и красно-белые варежки не самыми запоминающимися подарками.

В этом году дальневосточники выбирают более дорогие новогодние подарки, чем в прошлом. По сравнению с декабрём 2016 года средний чек за сувениры увеличился в 2,7 раза (до 3530 рублей), за товары для авто — во столько же (до 5660 рублей), за бытовую технику и электронику — в 2,3 раза (до 7520 рублей), за одежду, обувь и аксессуары — во столько же (до 1750 рублей), за часы, ювелирные украшения и бижутерию — в 1,9 раза (до 4080 рублей), за детские товары — в 1,6 раза (до 4360 рублей), за товары для дома — почти на 30% (до 6390 рублей), за интимные товары — на 20% (до 4180 рублей). А вот средний чек за косметику и парфюмерию уменьшился в 1,5 раза — до 3830 рублей.

В исследовании учитывались платежи с 11 по 19 декабря 2017 года и за такой же период годом ранее.