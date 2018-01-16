Все школы края в этом году будут полностью оснащены системами видеонаблюдения

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт провел оперативное совещание, посвященное усилению мер безопасности в школах. В работе приняли участие представители Правительства края, регионального УМВД, а также главы районов по видеосвязи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Министр образования и науки края Алла Кузнецова сообщила, что в связи с трагическими событиями в пермской школе специалисты еще раз проанализировали уровень безопасности в учебных заведениях. Сейчас во всех школах установлены «тревожные кнопки», есть охрана, в том числе привлечены частные охранные организации. Почти везде в крае по периметру территории школ установлено ограждение. Что касается систем видеонаблюдения, то они работают в 90% образовательных учреждениях региона. Вячеслав Шпорт поручил в первом полугодии 2018 года полностью завершить оснащение школ края системами видеонаблюдения. В случае необходимости, районам будет оказана финансовая помощь на эти цели из краевого бюджета. Также глава региона поручил решить вопрос с хранением записей с видеокамер на «облачных» серверах, а не на компьютерах в школах, как это происходит сейчас.

Большое внимание на совещании было уделено воспитательной работе в подростковой среде. В крае ежегодно снижается уровень подростковой преступности. Так, по итогам 2017 года количество преступлений уменьшилось почти на 25%. В то же время, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит более 1700 подростков.

«Наличие технических средств и охраны – это еще не полная гарантия безопасности, человеческий фактор никто не отменял. Сегодня мы должны более внимательно работать с трудными подростками, разрешать конфликты на ранних стадиях, оперативно сообщать обо всех происшествиях в правоохранительные органы. Главы районов должны внимательно проверить все системы безопасности в каждом населенном пункте. Также они должны в ближайшие дни провести внеочередные заседания местных комиссий по делам несовершеннолетних. Мы готовы оказать любую методическую и финансовую помощь, если это необходимо», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.