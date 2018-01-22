Краевая столица готова принять участников Чемпионата мира по бенди

Гостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков 38 Чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года. В арене «Ерофей» встретятся команды из восьми стран мира: России, Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Венгрии, Казахстана и США. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным управления по туризму министерства культуры Хабаровского края, на сегодняшний день, регион занимает первое место среди субъектов ДФО по количеству классифицированных гостиниц. Процедуру классификации прошли 18 предприятий, с присвоением 5, 4, 3 и 1 звезды по звездной системе гостиниц (от 1 до 5). Из них 11 в Хабаровске, в том числе, где остановятся участники и болельщики чемпионата по бенди.

В гостиницах «Парус», «Верба», «Версаль», «Ривьера», «Олимпик», «Сопка» и «Хабаровск», где будут проживать спортсмены, прошли внеплановые проверки регионального управления Роспотребнадзора. Разработаны и действуют паспорта безопасности.

«В 2015 году участники чемпионата по достоинству оценили индустрию гостеприимства Дальневосточной столицы. Сборные команды Германии и Швеции настояли на том, чтобы остановится там же, где проживали в 2015 году, ссылаясь на должный уровень обслуживания в гостинице, уютную атмосферу, а также компетентный и приветливый персонал», — сообщили в управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет с 29 января по 4 февраля. Торжественная церемония открытия первенства состоится 29 января. Она начнется в 19.00, за полчаса до первого матча между Россией и Норвегией. Как сообщили в дирекции чемпионата, во время церемонии зрители увидят грандиозное лазерное шоу с презентацией лучших достопримечательностей региона, оригинальное представление команд и станут участниками уникального светового флэшмоба.