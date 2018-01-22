Женская сборная России по хоккею прилетела в Хабаровск для проведения учебно-тренировочного сбора перед Олимпийскими Играми 2018 года. Команда пробудет здесь до 4 февраля, после чего отправится в южнокорейский Пхёнчхан, где и пройдет зимняя Олимпиада. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, хоккеистки будут заниматься на базе краевого центра развития хоккея в Индустриальном районе Хабаровска. Место для тренировок выбрал главный тренер сборной Алексей Чистяков во время своего визита на Дальний Восток в мае прошлого года. Решающим фактором стало удобное расположение по отношению к гостинице в туристическом центе «Заимка» и достаточное количество льда в распоряжении национальной команды.

По итогам сборов в окончательную заявку на Олимпиаду попадут 23 хоккеистки.

Хабаровск уже становился тренировочной базой для подготовки к летним Олимпийским играм 1988 года в Сеуле. Тогда в городе занимались сборные по тяжёлой атлетике и стрельбе. К зимней Олимпиаде регион будет готовить команды впервые.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Женские хоккейные команды будут играть с 10 по 22 февраля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля).