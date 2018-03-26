Новая величина прожиточного минимума утверждена в Хабаровском крае

В регионе утверждена новая величина прожиточного минимума на душу населения. Его средний норматив равен 12954 рубля. Соответствующее распоряжение подписано в Правительстве края.

За четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля. Для детей — 13452 рубля. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, прожиточный минимум рассчитывается на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.