Жителей края призывают активнее участвовать в общественной жизни региона

В краевой столице состоялось заседание расширенного совета при Губернаторе Хабаровского края по взаимодействию с некоммерческими организациями. Участники обсудили деятельность активистов при осуществлении общественного контроля в рамках принятых федеральных законов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметили на совещании, принятые в декабре прошлого года нормативные акты значительно расширили полномочия Общественной палаты Хабаровского края в сфере общественного контроля. Кроме того, органы исполнительной власти региона получили возможность проводить независимую оценку качества оказываемых населению социальных услуг.

По мнению заместителя Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктора Марценко, одним из последних ярких примеров в этой сфере можно назвать работу общественных наблюдателей на выборах Президента РФ. Так, 18 марта около тысячи независимых активистов наблюдали за ходом голосования на избирательных участках в разных районах края. Новая система общественного контроля, направленная на повышение прозрачности голосования, на выборах Президента России в 2018 году была опробована впервые.

«Социологами отмечен запрос населения на общественный контроль в социальной и политической сферах. Это свидетельствует о понимании населением того, что реализация инициатив зависит, в первую очередь, от самого человека и от уровня его взаимодействия с властью. Практически в каждом Послании Президента есть поручение, касающееся повышения уровня благосостояния жителей страны. В свою очередь, мы ждем от самих граждан обратную оценку текущего состояния в различных сферах – экологической, социальной, экономической. Лучшим контролером являются сами люди», — сказал Виктор Марценко.

В свою очередь член рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан края Общественной палаты региона Галина Кононенко отметила, что в последние годы динамика развития общественного контроля отслеживается довольно четко. «Если раньше уровень качества предоставляемых социальных услуг определяли специальные организации, то сегодня сделан шаг в сторону общественной независимой оценки. В регионе действуют общественные советы при органах власти, появляются ресурсные центры, в которых обучают активистов формам контроля», — добавила она.

Также участники совета отметили, что в настоящее время к работе общественным наблюдателем и контролером необходимо активно привлекать представителей ТОС.

Напомним, о необходимости развивать механизмы общественного контроля, в том числе через систему региональных общественных палат, неоднократно заявлял Президент РФ. С 2017 года в России вступили в действие изменения в федеральный закон, который регламентирует деятельность в этой сфере.