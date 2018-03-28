Противостояние весенним паводкам. Готовность городских служб к сезонным подтоплениям – этот вопрос сегодня обсуждался на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Хабаровска. Более 70% территории города находится в зоне возможного подтопления. На этих них расположено около 1000 частных домов. Как рассказал начальник управления ГО и ЧС администрации Хабаровска Андрей Акимов, паводки чаще всего регистрируются на территории Железнодорожного, Краснофлотского и Индустриального районов. «Исходя из опыта многолетних наблюдений, подтопления происходят с января по март. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Одна из причин – перемерзание русел рек и образование наледи». Специалисты ГО и ЧС уже зарегистрировали 55 обращений от жителей города. В 2016 году их было 38, в прошлом – 28. «Я считаю, что большое количество обращений связано с тем, что люди видят нашу работу. У нас по вызовам ездят спасатели, откачивают воду из погребов, с участков, оказывают помощь в обустройстве оттоков талых вод», — рассказал Андрей Акимов. В ходе совещания первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов потребовал от собравшихся провести аналитику по обращениям горожан. По его мнению, это нужно для того, чтобы оценить эффективность работы всех заинтересованных управлений в период весеннего паводка.

«Нужен анализ ситуации по каждому обращению. Тогда мы сможем определить, где виновата природа, а где присутствует человеческий фактор», — отметил Чернышов. В рамках противопаводковых мероприятий осенью 2017 года специалисты предприятий благоустройства прочистили и отремонтировали ливневые лотки общей протяженностью 84 км. «Мы столкнулись с проблемой хищения решеток с ливневых колодцев. На приобретение и установку новых в прошлом году израсходовано более 2 миллиона рублей», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. Сейчас специалисты предприятий благоустройства занимаются отводом талых вод с проезжей части автомагистралей, освобождают стоки от наледи. Во всех районах города ведется мониторинг по выявлению недостатков в работе ливневой канализации.