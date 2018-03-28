Речные суда в Хабаровске «заякорятся» на прежнем месте. Масштабная реконструкция городской набережной не отразится на интересах хабаровских дачников: с открытием навигации, чтобы отплыть на левый берег Амура, они будут грузиться на суда на привычных местах. Специально для садоводов и огородников краевого центра строители внесли глобальные изменения в свои планы. Предстоящие работы в ходе рабочего совещания, состоявшегося сегодня на амурском берегу, обсудили представители правительства Хабаровского края и городской администрации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Также участие в нем принял и генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон, хотя пока еще неизвестно – будет ли в этом году его компания осуществлять пассажирские перевозки в Хабаровске: аукцион на обладание этим правом городское управлении транспорта объявило буквально накануне, и пока ни одной заявки от потенциальных участников еще не поступило.

Как рассказал начальник службы заказчика министерства строительства Хабаровского края Юрий Лубяной, работы на очередном реконструируемом участке набережной стартуют в начале мая и завершатся в конце ноября текущего года. «Учитывая интересы хабаровских дачников, мы пойдем от утеса и будем двигаться по направлению к речному вокзалу. К моменту, когда строительные бригады доберутся до него, навигация уже практически закончится.

Таким образом, все лето пассажиры речного транспорта будут пользоваться им беспрепятственно и совершать посадку на суда в привычном для них месте», — сказал он. По словам Юрия Лубяного, в период реконструкции дорожная и строительная техника будет работать не только на самой набережной, но и на пляже, проектом предусмотрено обновление плит подпорной стены. «Также в планах на этот год – полная замена дорожной подушки и брусчатки, которые пострадали во время наводнения 2013 года на участке от утеса до речного вокзала.

Будут установлены новые опоры освещения и фонари – все подобрано в едином стиле с уже реконструированным участком набережной в районе стадиона имени Ленина. Реализация проекта в текущем году обойдется в 127 миллионов рублей», — сообщил он. Как отметил начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, открытие навигации-2018 в Хабаровске намечено на конец апреля. «Для речных пассажирских перевозок планируется задействовать четыре судна. Основной наплыв пассажиров – до трех тысяч человек – традиционно будем ожидать в выходные дни. Перевозчик, чьи суда станут доставлять дачников дальневосточной столицы на левый берег, определится вскоре по результатам аукциона», — сказал он.