С 1 апреля в России увеличатся социальные пенсии

Социальные пенсии, а также иные виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в результате ежегодной индексации с 1 апреля 2018 года повышаются на 2,9%*, что соответствует темпам роста прожиточного минимума пенсионеров в 2017 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

В Хабаровском крае около 30 тысяч получателей таких пенсий, в том числе в Хабаровске и Хабаровском районе – около 15 тысяч, в основном это — инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов Севера. Также увеличение коснется участников Великой Отечественной войны из числа инвалидов и вдов погибших военнослужащих, они получают две пенсии, одна из которых по государственному пенсионному обеспечению, которая и будет индексироваться.

Напомним, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, назначаются в твердом размере и выплачиваются за счет федерального бюджета. Их индексация проводится вне зависимости от факта работы пенсионера.

С 1 апреля средний размер социальных пенсий в крае после индексации составит 9 944 руб.

Тем пенсионерам, кто не работает и имеет общий совокупный доход, с учетом всех мер социальной поддержки, ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (РПМП), органами социальной защиты населения края производится социальная доплата до его уровня. В Хабаровском крае на 2018 год РПМП установлен в размере 10 895 руб.

Напомним, что страховые пенсии проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 год, составившего 2,5 %.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2018 № 302 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. социальных пенсий»