В Хабаровске может появиться велотрек. Вопросы строительства спортивного сооружения в ходе рабочей мэр Александр Соколов обсудил с представителями Федерации велоспорта страны. Генеральный директор Федерации Юрий Кучерявый: «Хабаровск подходит сразу по нескольким критериям. Один из них — город находится в непосредственной близости со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где развит этот вид спорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Достаточно сказать, что именитые российские спортсмены несколько месяцев в году тренируются в Японии, кроме этого, Хабаровск может стать хорошей тренировочной базой для российской сборной перед Олимпиадой 2020 года, которая пройдет в Токио. Столица Японии и краевой центр находятся практически в одном часовом поясе, и это позволит российским спортсменам «войти в ритм» еще до начала крупных соревнований», — сказал он. Федерация велоспорта также планирует в преддверии Олимпиады провести в Хабаровске чемпионат России, правда, только среди женщин. Проведение мужского первенства осложнено рядом организационных причин. «Велосипедный спорт, после легкой атлетики и плавания, — третий по количеству медалей на Олимпиадах, а возможностей для его развития в стране мало. Мы проехали, посмотрели ваши дороги.

Они нас полностью устраивают. Здесь на ваших подъемах и холмах хорошо по-лучится отработать силовую подготовку. Можно проводить индивидуальные гонки на время и групповые. Качество дорожного покрытия хорошее», — отметил Юрий Кучерявый. В ходе встречи стороны обсудили и вопросы строительства крыто-го велотрека. Сегодня в России подобных сооружений крайне мало. Большинство из них – частные. Единственный государственный находится в Омске, но, как заметил генеральный директор Федерации велоспорта, трек уже не соответствует требованиям, которые предъявляются к мировым соревнованиям.

«Для Дальнего Востока размещение велотрека в Хабаровске станет шагом, который позволит этот вид спорта развивать на всей территории региона. Возможности такие у города есть, два-три земельных участка мы найдем. Выделив землю, мы уже смело можем претендовать на участие в федеральной программе и получить финансирование на строительство спортивного объекта. В нашей стране такие сооружения есть, они доходны и окупаемы», — заявил по итогам встречи мэр Хабаровска Александр Соколов. Строительство велотрека также послужит хорошим стимулом для развития спорта в регионе. Чаще всего такое спортсооружение проектируется как универсальный объект. Кроме велосипедных дорожек, в нем могут быть расположены тренажерные залы, площадки для занятия легкой атлетикой и т.д. Как показывает практика, такие объекты привлекательны для инвесторов.