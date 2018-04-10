В Хабаровске стартовала подготовка к сезону фонтанов. Со дня на день работники муниципальных предприятий сферы благоустройства начнут расконсервацию после «зимнего сна» всех 17 фонтанов города: на прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба» и в детском парке имени Гайдара. Фронт предстоящих работ весьма велик: уборка зимних ограждений, чистка фонтанных чаш, монтаж съемных частей труб, насосов, светильников и электрооборудования, промывка и продувка форсунок. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

По словам мастеров, обслуживающих фонтаны, наиболее трудозатратным всегда является светомузыкальный водный комплекс на городских прудах: в числе оборудования, подлежащего демонтажу на зимний период и обратной установке по весне, — масса дорогостоящей и крайне хрупкой электроники, требующей немалого времени и особой тщательности в проведении работ.

При этом часть комплектующих настолько чувствительна к влиянию внешней среды, что в течение зимы их хранят при строго определенных температурных условиях и влажности воздуха — для этого в складских помещениях беспрерывно работают кондиционеры. Во время долгого «зимнего отпуска» все механизмы и электронику специалисты подвергали тестированию, проводили текущий ремонт и техническое обслуживание всех агрегатов, чтобы по многолетней традиции 1 мая фонтаны смогли снова затянуть свою журчащую песнь. Напомним, что светомузыкальный фонтанный комплекс на прудах, ставший визитной карточкой города, будет уже седьмой год радовать горожан и приезжих.

Он один из самых больших не только в России, но и в Европе, рекордный по своим характеристикам: для его работы нужно 27 тысяч кубометров воды и напряжение в 496 кВ. Его «анатомию» составляют 148 форсунок, 320 светильников, 45 шкафов управления подсветкой и 31 насос, а также огромное количество электроники. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана — 35 метров. Как сообщил заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, в текущем году (как и в прошлом) на содержание и ремонт хабаровских фонтанов будет затрачено около 19 миллионов рублей. «Как обычно, сезон фонтанов в дальневосточной столице откроется в день Первомая и продлится до ноября», — сказал он.