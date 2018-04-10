Вячеслав Шпорт поручил обеспечить готовность сил и средств в связи с весенними паводками

В Хабаровском крае началось таяние льда на реках. Первые подвижки ледяного покрова зафиксированы на реках Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов. Уровень воды там стремительно поднимается. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпот поручил максимально подготовиться к безаварийному пропуску паводковых вод. Как уточнили в комитете Правительства края по гражданской защите, для предотвращения возможных ЧС в регионе заранее сформирована группировка сил и средств РСЧС. В нее входят свыше 7 тысяч человек, более полутора тысяч единиц техники. Свои действия спасатели отработали в ходе специальных учений, которые прошли в феврале этого года. В целях оперативного получения информации о гидрологической обстановке задействовано 63 постоянных гидропоста ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
В Дальневосточном гидрометцентре сообщили, в целом на реках региона отмечается пониженная водность. Толщина льда соответствует средним многолетним значениям. Формирование ледовых заторов с вероятностью 30-60 % возможно на участках реки Хор (в районе п. Среднехорский, с. Гвасюги района им. Лазо), реки Тумнин (в районе п. Тумнин Ванинского района), реки Уда (в районе села Удское Тугуро-Чумиканского района.
При необходимости ликвидация ледовых заторов на реках края будет проведена специалистами ДВРПСО МЧС России. Для выполнения этих работ подготовлены спасатели-взрывники, достаточное количество необходимых материалов.
На Амуре у Хабаровска в настоящее время отмечаются закраины. Уровень воды выше нормы на 1,1 метр. Интенсивность подъема составляет 8-12 см в сутки. По прогнозу, крупнейшая река региона вскроется ото льда во второй декаде апреля.
Эта запись была опубликована 10.04.2018в 19:57. В рубриках: Общество.
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