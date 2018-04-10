Представители власти и бизнеса обсудили «План быстрых побед»

Сегодня состоялось заседание Проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного климата Хабаровского края. Совещание провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв. В работе приняла участие руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Представители власти, бизнеса и эксперты обсудили проект «Плана быстрых побед». Это комплекс оперативных и первоочередных мер, которые направлены на достижение наиболее сложных показателей в рамках работы по улучшению инвестиционного климата. Результатом реализации Плана должно стать качественное улучшение условий ведения бизнеса и как следствие — вхождение края в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Такая задача перед дальневосточными регионами поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

Как отметила Ольга Курилова, Хабаровский край продолжает удерживать лидирующие позиции в ДФО по среднему показателю реализации целевых моделей. При этом 5 моделей уже реализованы, по остальным наблюдается положительная динамика. Тем не менее, по ряду направлений предстоит еще большая работа. Речь идет о подключении к электросетям, кадастровом учете, поддержке малого бизнеса и др.

В ходе совещания представители деловых объединений дали свои предложения в «План быстрых побед», которые позволят продвинуться в реализации поставленных задач.

Так, в сфере кадастрового учета по-прежнему остается актуальной проблема неактуальных генеральных планов, сохраняются трудности с определением границ поселений, взаимодействием местных властей и Росреестра. Представители деловых объединений предлагают развивать электронное межведомственное взаимодействие, повышать квалификацию кадастровых инженеров, проводить публичный аудит всех процедур, увеличить число «окон» в МФЦ.

На заседании шла речь и о повышении эффективности финансовой поддержки малого бизнеса. Представители деловых объединений высказали ряд предложений по совершенствованию подходов Корпорации МСП и МСП Банка при выдаче кредитов. Они рекомендовали увеличить лимиты уполномоченным банкам в ДФО для реализации программ льготного финансирования.

«Все предложения, прозвучавшие на заседании Проектного офиса, будут обязательно учтены в «Плане быстрых побед». Мы доработаем его в ближайшее время и представим на подпись Губернатору края. Там много задач как для краевой и федеральной власти, так и для бизнеса. И если мы выполним все, что запанировано на этот год, то существенно продвинемся в работе по улучшению инвестиционного климата», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалёв.