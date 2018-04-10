59 проектов по строительству жилых домов реализуют инвесторы Дальнего Востока

На Дальнем Востоке России сегодня реализуются 59 проектов по строительству жилья с планируемым объемом инвестиций в 76,79 млрд рублей.

В частности, в июне в ТОР «Надеждинская» ООО «ДНС Групп» завершит строительство первой очереди нового микрорайона «Новый Де-Фриз». Общая площадь застройки составит 35,7 тысяч квадратных метров, на которых будет создано 373 домовладения. Полностью проект будет реализован летом следующего года.

Кроме того, в этом году компания планирует начать строительство нового микрорайона в поселке Зима-Южная. По словам генерального директора компании Дмитрия Алексеева, это будут дома небольшой этажности. Проектирование уже закончено, земля под строительство трех-четырех этажных домов выделена. Строительство предполагается начать в этом году, а в 2018 сдать первую и вторую очередь проекта. В 2019 году планируется полностью завершить строительство.

Компания «Домостроительный комбинат Приморье», входящая в «ДНС Групп», планирует приступить к проектировке нового квартала «Варяг».

«Квартал будет спроектирован и построен в лучших традициях современной урбанистики и территориального планирования. Это комплексный квартал, который развивает социальную инфраструктуру, дает комфортное жилье», – отметил Дмитрий Алексеев.

В феврале этого года компания ООО «Тим-Групп Трейдинг», являющаяся резидентом Свободного порта Владивосток, завершила строительство малоэтажного жилого дома во Владивостоке и приступила к продаже квартир. Общая сумма вложенных в проект инвестиций составляет 522 млн рублей.

Резидент ТОР «Южная Якутия» – компания «Колмар» – начала строить жилой комплекс на 1000 человек для своих сотрудников в поселке Чульман Нерюнгринского района.

Проект, включающий возведение во Владивостоке трех жилых домов на 576 квартир, реализует ООО «Восточный Луч». Первый 192-квартирный дом построен по федеральной программе «Жилье для российской семьи», участники программы уже получили документы и ключи от квартир. Стоимость квадратного метра жилья составила 35 тысяч рублей. Столь низкой стоимости ко всему прочему удалось добиться и за счет статуса резидента свободного порта Владивосток.

Напомним, в прошлом году объемы строительства в дальневосточном макрорегионе выросли на 9,2%.

Кроме того, зафиксирован беспрецедентный рост объема инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке. Как отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, макрорегион в целом показал рост инвестиций более чем на семнадцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента, когда в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента.