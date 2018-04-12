В Хабаровске начато строительство автомобильной газонаполнительной станции. Проект одобрила Государственная экологическая экспертиза. Стратегически важный для города объект будет размещен на улице Карла Маркса, 207/1 (через дорогу от главных ворот Центрального кладбища). Как рассказал начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый, газовая заправка займет площадь чуть более гектара. На ее территории построят операторскую, разместят два резервуара для сжиженного углеводородного газа объемом в 9,2 кубометра каждый, два вместительных противопожарных резервуара (каждый – на 100 «кубов») и две топливозаправочные колонки. Мощность станции – 125 заправок в сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Ею смогут пользоваться не только водители пассажирских автобусов и грузовиков, но и все автомобилисты, чьи машины работают на природном газе. «Строительство начнется в ближайшее время: на выделенном участке уже установлены вагончики, за техникой дело тоже не станет. Закончить объект планируем к ноябрю текущего года. Эта станция городу очень нужна: сегодня в Хабаровске на газомоторном топливе работают 43 автобуса (в их числе – 8 муниципальных машин, остальные приобретены коммерческими перевозчиками на собственные средства).

Ввода ее в строй мы ждем с большим нетерпением», — сообщил Сергей Суковатый. Также он отметил, что эта заправка – только «первая ласточка»: в планах на самое недалекое будущее строительство еще трех аналогичных ей. Участок под одну из них уже присмотрели в Южном микрорайоне. К реализации проекта готовы подключиться хабаровские инвесторы. «С вводом в строй таких газонаполнительных станций в Хабаровске количество транспорта, работающего на этом виде топлива, будет стремительно расти.

Коммерческие перевозчики и муниципалитет имеют твердые намерения пополнять свой «газовый» автопарк, ведь это горючее экологично и экономично (что весьма немаловажно): сегодня 1 литр дизельного топлива стоит 45 рублей, стоимость газа практически в два раза дешевле. При общедоступности газонаполнительных заправок и большом количестве автобусов, работающих на альтернативном топливе, можно будет начать разговор и о снижении размера пассажирской платы за проезд», — сказал Суковатый.