Большегрузные машины с грунтом потянутся к улице Александровской. Администрацией Хабаровска принято решение укрепить откосы оврага и перенаправить в прежнее русло ручей, который бежит его по дну. Экстренные меры, по мнению проектировщиков, остановят разрушение склонов канавы, которая с каждым днем подбирается к жилым домам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Ширина укрепления откоса – шесть метров от тротуара, и уже потом сделаем благоустройство на этом участке»,- заявил начальник отдела городского департамента архитектуры и землепользования Евгений Гончаров. Земельный участок, по которому бежит ручей, принадлежал ТСЖ «Сокольники». При массовой застройке жилищная организация изменила русло природного водотока, отвела его от своей территории, что привело к серьезным последствиям: вода пробивает себе дорогу, под напором размывая откосы канавы. В некоторых местах уже произошло разрушение тротуара, который проложен в нескольких метрах от домов. «Мы здесь живем уже три года, квартиры дали после наводнения, комнаты просторные, балконы большие, есть детская площадка.

Мы в принципе довольны, однако близость оврага, который подступает к нашим домам, вызывает опасения», — рассказывают жители домов по улице Александровской. Протяженность оврага – около 400 метров, вблизи находятся четыре двухэтажных дома — №№ 41, 43, 45, 47. Для того чтобы укрепить откосы канавы, потребуется 25 тысяч кубометров грунта. «Мы приглашали проектировщиков, они нам сказали, что достаточно укрепить берега, потом уложить дерн и посадить кустарник», — рассказал Евгений Гончаров: Отсыпка склонов канавы начнется в конце следующей недели, одновременно с проведением укрепительных работ специалисты перенаправят русло ручья подальше от жилых домов.