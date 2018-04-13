Автобусы большей вместимости появятся на трех хабаровских маршрутах. В профильное управление администрации города обратились индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров по маршрутам №№ 71-2, 85-2, 89, с предложением заменить автобусы с малого класса (В) на средний (1). Необходимость таких перемен, по мнению коммерсантов, вызвана тем, что небольшие автобусы в часы пик не справляются с пассажиропотоком. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Предлагаемые к эксплуатации машины среднего класса имеют наибольшую вместимость и приспособлены для перевозки пассажиров не только на сидячих местах. По мнению предпринимателей, замена автобусов на большую вместимость позволит улучшить качество транспортного обслуживания, не прибегая к увеличению числа машин на маршруте. Новые автобусы начнут перевозить хабаровчан с 14 апреля по маршруту № 85-2 (Картонно-рубероидный завод – МТЦ «Выборгский») и с 16 апреля – по направлениям №№ 71-2 (Торговый центр (Южный микрорайон) — Осиповка) и 89 (Химфармзавод — Автовокзал).