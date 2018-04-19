Войну предпринимателям, которые несанкционированно сливают нечисто-ты в коллекторы, объявил МУП «Водоканал»

Войну предпринимателям, которые несанкционированно сливают нечистоты в коллекторы, объявил МУП «Водоканал». С развитием малоэтажного строительства в городе обострилась проблема стихийного слива канализации в колодцы, ливневку и просто на землю – в овраги, речки. «Бизнесмены быстро заняли нишу в сфере услуг вывоза жидких бытовых отходов с территории частных домовладений. Зачастую, откачав нечистоты, они сбрасывали их, где придется, либо искали какой-нибудь колодец, иногда попадались и водопроводные. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Неприятный запах разносился по округе. Водители вакуумных ассенизационных машин разрушали основания колодцев, бросали крышки люков не закрытыми. Это вызывало сильное недовольство горожан. В день мы получали десятки жалоб и заявлений», — рассказал заместитель начальника цеха МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Стрельников. Борьба с нелегальными сбросами не приносила результатов. У специалистов «Водоканала» нет полномочий штрафовать водителей, да и поймать нарушителя на месте «экологического преступления» невозможно. Спецмашины быстро разгружались и уезжали. Точечное перекрытие колодцев бетонными блоками тоже не решило проблему – в городе их порядка 27 тысяч.

Специалисты «Водоканала» изучили российский, а затем и зарубежный опыт борьбы с несанкционированными сливами отходов. На вооружение взяли наработки коллег из Швеции. Несколько лет назад в городе появились два официальных пункта приема жидких отходов. «Пункты мы устанавливали недалеко от частного сектора, но в отдалении от жилых микрорайонов. Первоначально они были оборудованы только крышками, которые препятствовали распространению неприятных запахов.

Но водители спецмашин часто бросали люки открытыми, работали неаккуратно – нечистоты выливались на территорию приемника, дорогу. Зловонный запах снова распространялся по всей округе, и мы снова стали получать массу недовольных отзывов и жалоб от горожан», — отметила начальник оперативной ремонтной группы цеха МУП Хабаровска «Водоканал» Ирина Быкова. Теперь точки слива сточных вод оборудованы гидрозатворами. Проблема неприятных запахов решилась. Монтажом и производством гидрозатворов занимаются специалисты муниципального предприятия.

Оборудование одного пункта приема нечистот обходится в сто тысяч рублей. «Сегодня пункты приема сточных вод пользуются популярностью. Ежедневно они принимают от 40 до 50 спецмашин. Все стоки попадают на очистные сооружения Хабаровска. Здесь они проходят несколько этапов очистки и фильтрации, ультрафиолетовое обеззараживание», — рассказала начальник экологической службы МУП Хабаровска «Водоканал» Татьяна Берсенева. В краевом центре специалисты предприятия оборудовали 7 пунктов приема сточных вод. Они находятся почти во всех районах города. Разгружать содержимое цистерн водители спецмашин могут бесплатно и в любое время.