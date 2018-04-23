Третья очередь тепличного комплекса «Восток» открылась в Комсомольске-на-Амуре
Дата | 23.04.2018 В рубриках: Общество

В Комсомольске-на-Амуре  открылась третья очередь тепличного комплекса компании «Агрокомплекс «Восток». Коллектив предприятия с этим событием поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он посетил комплекс в ходе рабочей поездки в город Юности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С момента запуска первой очереди   прошло почти три года.  Объемы производства тогда составляли около 30 тонн. Сегодня предприятие динамично наращивает обороты. В 2017 году было произведено уже около 164 тонн овощей. Ввод третьей очереди позволит практически в два раза увеличить этот показатель – до 300 тонн.

«Вместе нам предстоит  большая работа по развитию агропромышленного комплекса   Города Президентского внимания.  Потребность в собственных тепличных овощах здесь  еще велика – около 10 тысяч тонн. На этом предприятии работает грамотная, молодая команда руководителей и специалистов.  Уверен, мы продолжим совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности. У предприятия есть также все возможности для поставок своей продукции за пределы края, в том числе и за рубеж», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Отметим, что в целом проект по выращиванию овощей в закрытом грунте рассчитан до 2025 года. На предприятии будет создано 120 новых рабочих мест и проинвестировано 900 млн рублей. После выхода на полную мощность объем производства увеличится до 3,1 тысяч тонн овощей и салатов в год.

Из краевого бюджета  компании была частично компенсирована стоимость приобретённого технологического оборудования.

Эта запись была опубликована 23.04.2018в 20:35. В рубриках: Общество.


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