Третья очередь тепличного комплекса «Восток» открылась в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре открылась третья очередь тепличного комплекса компании «Агрокомплекс «Восток». Коллектив предприятия с этим событием поздравил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он посетил комплекс в ходе рабочей поездки в город Юности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С момента запуска первой очереди прошло почти три года. Объемы производства тогда составляли около 30 тонн. Сегодня предприятие динамично наращивает обороты. В 2017 году было произведено уже около 164 тонн овощей. Ввод третьей очереди позволит практически в два раза увеличить этот показатель – до 300 тонн.

«Вместе нам предстоит большая работа по развитию агропромышленного комплекса Города Президентского внимания. Потребность в собственных тепличных овощах здесь еще велика – около 10 тысяч тонн. На этом предприятии работает грамотная, молодая команда руководителей и специалистов. Уверен, мы продолжим совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности. У предприятия есть также все возможности для поставок своей продукции за пределы края, в том числе и за рубеж», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Отметим, что в целом проект по выращиванию овощей в закрытом грунте рассчитан до 2025 года. На предприятии будет создано 120 новых рабочих мест и проинвестировано 900 млн рублей. После выхода на полную мощность объем производства увеличится до 3,1 тысяч тонн овощей и салатов в год.

Из краевого бюджета компании была частично компенсирована стоимость приобретённого технологического оборудования.