Более тысячи тонн мусора доставлено за субботник на перегрузочную станцию «Северная». Это почти в два раза больше, чем в обычные дни. Добровольно наводить порядок в своих дворах вышли жители многоквартирных домов. «Мы еще в пятницу 20 апреля получили в управляющей компании лопаты и грабли, они нам вот и земли привезли для клумб. Чуть теплее станет, посадим здесь чернобривцы и петуньи, будет у нас красивый двор», — хором, перебивая друг друга, делились своими планами на субботник жители дома по улице Молодежной, что в поселке имени Горького. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сложную задачу в день субботника пришлось решать студентам Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Будущие специалисты в области обеспечения промышленной надежности очищали от мусора конечную остановку автобусов маршрута №14. После зимы она превратилась в свалку. «У нас сегодня 500 добровольцев работают на этой территории. Кроме студентов, преподавателей, мы больше никого не видели, водители вон стоят, это же их территория»,- рассказал заместитель директора техникума Сергей Минеев.

Всего за минувшие выходные от мусора было очищено 16 конечных остановок и разворотных площадок. Наполненные мусором мешки студенты, жители домов выставляли на обочины дорог. «Управляющей компании район для бесплатного вывоза мусора выдал талонов на 10 тонн, это примерно на два грузовика. Но после зимы всякого хлама скопилось очень много. Поэтому какую-то часть мусора нам придется вывозить уже за счет собственных средств», — посетовал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович. В день субботника по улицам города курсировали около четырехсот грузовиков. Мешки, которые не успели собрать за выходные, будут вывезены на станцию «Северная» в ближайшие несколько дней.