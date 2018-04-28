Новая программа поддержки малого и среднего бизнеса разрабатывается в Хабаровске. Она рассчитана на 2019-2025 годы. Об этом было заявлено на заседании городского Совета по предпринимательству при мэре Хабаровска. В краевом центре более 1400 некоммерческих организаций, часть из них оказывает содействие предприятиям малого и среднего бизнеса: предоставляет услуги по сопровождению инвестиционных проектов, организует форумы, обучающие семинары. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Мы считаем, что некоммерческие организации должны активно создавать саморегулируемые институты для защиты интересов и дальнейшего развития профессиональных сообществ. В последнее время наша страна идет по пути сокращения государственного вмешательства в экономику. Дальнейшее развитие СРО предполагает полную передачу им в определенной сфере контрольных функций»,- рассказал начальник отдела управления экономического развития администрации Хабаровска Станислав Шишмаков.

Всего в городе зарегистрировано 15 СРО. Членами саморегулируемых организаций являются свыше полутора тысяч коммерческих предприятий. Из них почти 60% работают в строительной отрасли. Однако, по мнению участников заседания, представители малого и среднего бизнеса пока не готовы взять на себя часть полномочий местного самоуправления в социальной сфере.

«В городе разработана система грантовой поддержки. В прошлом году на эти цели из муниципального бюджета было выделено 24 миллиона рублей. За эти средства реализованы десятки проектов. Однако, получая бюджетное финансирование, общественные организации из-за отсутствия нормативно-правовой базы пока остерегаются брать на себя ответственность по оказанию социальных услуг», — рассказал заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Игорь Сероштанов.

Исправить эту ситуация поможет новая муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. В ней будут прописаны виды поддержки СРО и НКО, а также направления по развитию социального предпринимательства. «Приоритетными станут проекты в области развития дошкольного и дошкольного образования, организация обучающих курсов как для детей, так и пенсионеров. Также с помощью этой программы мы сможем оказывать поддержку предпринимателям, которые занимаются производством товаров для инвалидов», — отметил Станислав Шишмаков. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства практически сверстана. Документ будет представлен на очередном заседании Совета.