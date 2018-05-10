Четыре спасательных поста начнут работу этим летом в Хабаровске. Они будут обустроены в районе заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», на базе отдыха «Дельфин». Еще один пост «переедет» с центральной набережной в район стадиона имени Ленина (в связи с реконструкцией набережной). «Основная задача – обеспечение безопасности населения на воде. Несмотря на то, что купаться запрещено, люди в жару все равно заходят в воду. По закону мы не имеем права их не пускать. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А вот спасать людей – наша прямая обязанность», — отметил начальник отдела МКУ «Центр проведения спасательных работ» Алексей Шабловский. Штат моряков-спасателей уже укомплектован. За безопасностью горожан на воде будут следить шестнадцать человек, по четыре на каждом из постов. Сейчас «новобранцы» проходят медкомиссию, на следующей неделе у них начнется профессиональная подготовка. Спасательные посты к началу лета будут укомплектованы необходимым оборудованием. «В прошлом году на вакансию моряка-спасателя было много молодежи.

В нынешнем году ситуация другая – половина штата спасательных постов укомплектованы людьми средних лет. Одному даже за 60. Это опытный спасатель, он у нас уже работал, зарекомендовал себя с лучшей стороны», — рассказал Алексей Шабловский. В городском управлении по делам ГО и ЧС планируют открыть спасательные пункты 25 мая, работать они будут ежедневно с 10 до 20 часов до 31 августа. В Хабаровске официально нет мест, где разрешено купание в Амуре – запрет обусловлен стремительным течением большой реки, резкими перепадами глубины, низким качеством воды. В прошлом году муниципальные спасатели пришли на выручку 16 утопающим.