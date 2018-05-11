Губернатор края совершил объезд крупных строек регионального центра. Вячеслав Шпорт побывал на жилищных объектах, а также проверил ход строительства Краевого Дворца единоборств «Самбо».

Работы на спортивном объекте идут полным ходом. Смонтирован металлический каркас и бетонное основание здания. До наступления холодов планируется закрыт «тепловой контур» и приступить к отделочным работам. Под сводами разместятся специализированные залы, а также трибуны на 1300 посадочных мест. После открытия – осенью 2019 года здесь будут проводиться соревнования различного уровня. Не исключено, что в Дворце единоборств подготовку будет проходить Олимпийская сборная страны по «каратэ». Этот вид спорта включен в программу Олимпиады в Японии, которая пройдет в 2020 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Вячеслав Шпорт также побывал на месте строительства нового микрорайона в районе улиц Краснореченская и Юности. Реализацию проекта из 17 многоквартирных домов ведет компания «Энка инвест». Это крупнейшая точка застройки регионального центра. Здесь появится школа и детский сад.

Глава региона обратил внимание застройщика на необходимость решения транспортных вопросов в интересах жителей: обустройства подъездных дорог к развязке, соединяющей проспект 60-летия Октября, улицы Краснореченская и Пионерская. Совместно с мэрией и Хабаровской теплосетевой компанией глава региона поручил решить вопрос обустройства наземного перехода к автобусной остановке на улице Краснореченская.

Следующим пунктом объезда стал новый микрорайон «Березки» по улице Совхозная. Здесь при поддержки краевых властей ведется комплексное строительство индивидуальных и многоквартирных домов, социальной инфраструктуры.

Квартиры по льготной цене могут получить социальные категории граждан, участники краевых жилищных программ. В их числе и молодые семьи, которые отпразднуют новоселье уже в июне. Готовность первой в микрорайоне новостройки к передаче ключей оценил Губернатор края.

По словам представителя компании-застройщика ООО «Фонд жилищного строительства», работы на объекте в рамках федерального проекта «Жилье для Российской семьи» велись в несколько смен и завершились в рекордные сроки – 8 месяцев. Компании непросто было войти в льготную стоимость – 35 рублей за квадратный метр. Среди проблем, мешающих дальнейшему развитию микрорайона – дефицит оборотных средств. Губернатор поручил министерству строительства края выстраивать более адресную работу с застройщиками, помогая им решать сложные вопросы, в том числе связанные с предоставлением банковских кредитов.

«Отрасль постепенно выходит из сложной финансовой ситуации. Снижение ипотечных ставок помогло оживить ситуацию на рынке первичного жилья. Это позитивная тенденция. Но застройщикам по-прежнему непросто. Наша задача – оказать им максимальную помощь. Сделать это надо так, чтобы не пострадали наши жители. Сегодня мы специально посмотрели, как идут работы в крупнейших точках застройки Хабаровска. Определили сложные вопросы. Конечно, многое завязано на коммуникациях, транспортной инфраструктуре. В ряде случаев не хватает подъездных путей, близлежащие магистрали не рассчитаны на увеличение транспортных потоков. Совместно с муниципальными властями мы будем решать эти вопросы», — сказал Губернатор края.

Вячеслав Шпорт также оценил работы по строительству комплекса жилых домов для инвалидов и детей сирот в поселке Березовка. Работы здесь идут полным ходом. Глава региона поручил решить ряд вопросов, связанных с подключением к теплоснабжению.