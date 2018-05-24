Правительство края поддержит панельное домостроение в регионе

Сегодня состоялось расширенное заседание Правительства Хабаровского края. Под руководством первого заместителя Председателя Правительства по экономическим вопросам Василия Шихалёва его участники обсудили вопросы, связанные с развитием строительной отрасли региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что низкая деловая активность, которая наблюдается последние несколько лет, повлияла на снижение темпов и объемов капитального строительства. Так, в прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 269,7 тыс. кв. м. в новостройках. Это более чем на 20% меньше, чем в 2016 году.

По словам первого заместителя министра строительства края Андрея Чекулаева, оживить ситуацию в отрасли помогает федеральный центр, который увеличил объемы субсидирования по ряду направлений. Так, серьезную поддержку в виде новых заказов подрядные организации получили в ходе реализации Комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, региону дополнительно выделены 11 млрд. рублей на строительство социальной инфраструктуры в точках роста.

Со своей стороны, краевые власти финансово помогают застройщикам, участвующим в социальных жилищных проектах. Из краевого бюджета выделяются субсидии на подведение коммуникаций к площадкам, где идет комплексное строительство. Пилотной территорией краевого проекта стал новый микрорайон «Березки» в Хабаровске, где завершено строительство дома по программе «Жилье для российской семьи».

На этом фоне ситуация в строительной индустрии остается стабильной. В прошлом году предприятия закрыли потребность региона в основных материалах, увеличив выпуск сборного железобетона и кирпича. Вместе с тем, из-за отсутствия заказов падают объемы производства деталей для крупнопанельного домостроения.

«Панельные дома до недавних пор составляли основу доступного социального жилья. Сегодня это направление необходимо возрождать. В распоряжении Главного военно-строительного управления №6, правопреемник «Дальспецстроя», находится единственное краевое предприятие такого рода. Его загрузка в прошлом году находилась на уровне 14%. Здесь нам необходимо сформировать план обеспечения этого предприятия заказами в местах массовой застройки. В Хабаровске это территории в районе улиц Совхозная и Бондаря, микрорайон «Ореховая сопка». В Комсомольске-на-Амуре – микрорайон «Парус»», — сказал Андрей Чекулаев.

Участники заседания также обсудили перспективы реализации краевых жилищных программ. Отмечалось, что в регионе планируют наращивать объемы финансовой поддержки компаний, развивающих комплексную застройку. Адресные выплаты молодым семьям и другим льготным категориям граждан будут постепенно сокращать. Взамен им будет предоставлена возможность купить жилье по льготной цене – 49 тыс. рублей за квадратный метр.

«Поддержка комплексной застройки — во многом оправданное решение с точки зрения удешевления строительства. Однако здесь необходимо создавать более выгодные условия для молодых семей, других льготных категорий граждан. Это в первую очередь социальный вопрос, который нуждается в более тщательной проработке», — сказал Василий Шихалёв.