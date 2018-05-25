АРЧК ДВ презентует Центр поддержки развития предпринимательства и кооперации в Хабаровске

В рамках выставки-ярмарки «Наш выбор 27» Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке впервые представит Центр поддержки предпринимательства и кооперации на «дальневосточных гектарах». Презентация состоится в формате мастер-классов с 14:00 до 15.00 11 июня 2018 г в г. Хабаровске.

Центр поддержки развития предпринимательства и кооперации «Кооперация Онлайн» — это площадка профессиональных знаний, которая станет не только агрегатором всех мер поддержки, методических материалов, подготовленных федеральными министерствами, ведомствами и корпорациями, для сельскохозяйственной кооперации. Она предложит кооператорам уникальные сервисы по созданию, организации и финансированию деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Также в Центре будет представлена информация, как построить эффективную экономическую цепочку от сбора до реализации продукции. Площадка разработана с учетом удобства пользования разных категорий посетителей и будет включать полезную информацию для предпринимателей, ведущих бизнес «на дальневосточных гектарах», физических лиц, интересующихся вопросами кооперации, и инвесторов.

В ходе мастер-класса «Центр поддержки развития кооперации на «дальневосточных гектарах»: от слов к делу» специалисты Агентства расскажут, как пользоваться площадкой «Кооперация Онлайн», какие материалы в ней содержатся и какую практическую пользу несет ресурс. Вторая часть мастер-класса «Преимущества кооперации при освоении «дальневосточного гектара»: меры поддержки и продвижение кооперативов» будет нести прикладной характер. Эксперты представят конструктор плана деятельности кооператива, с помощью которого можно будет рассчитать процентное соотношение выгоды каждого участника кооператива в зависимости от вида его деятельности.

«Конструктор плана деятельности кооператива покажет людям почему не просто полезно, но и эффективно с точки зрения повышения заработка создавать разного рода кооперативы. Мы на примерах расскажем, на чем можно сэкономить и как будут снижены издержки за счет общего ведения хозяйственной деятельности», — пояснила Ирина Карандина, руководитель направления кооперации АРЧК ДВ.

Кроме того, эксперты расскажут, какой статус членства в кооперативе обеспечит рост доходов, а какой подразумевает ограничения размера дохода, какие новые кредитные продукты появились у МСП Банка и Россельхозбанка для кооперации и как можно получить грант кооперативу на развитие его материально-технической базы, пользоваться которой будут все его члены.

По итогам мастер-классов эксперты и участники программы смогут обменяются опытом создания кооперативов с целью сбора и заготовки дикоросов, а также организации многопрофильного хозяйства в рамках объединений получателей гектаров.