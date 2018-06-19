Почти 6,5 тысяч жителей края осмотрели специалисты «Теплохода здоровья»

«Теплоход здоровья» продолжает свой рейс по отдаленным районам Хабаровского края. Меньше, чем за месяц передвижной диагностический центр посетил десять населенных пунктов региона, расположенных в бассейне реки Амур. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, специалисты «плавучей поликлиники» осмотрели почти 6,5 человек, из них более 2,8 тысяч детей. Отдельное внимание было уделено беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, представителям коренных малочисленных народов Севера, а также нетранспортабельным больным, медицинская помощь которым была оказана на дому.

В рамках осмотров было также проведено почти две тысячи диагностических исследований, более 40 процедур медикаментозного кодирования алкогольной зависимости нуждающимся пациентам.

Всего до 8 июля «Теплоход здоровья» планирует посетить 32 труднодоступных населенных пункта в Комсомольском, Амурском, Ульчском и им. Полины Осипенко районах, расположенных в бассейне реки Амур.

Ежегодная акция по «Теплоходу здоровья» проводится в Хабаровском крае с 2013 года. Она направлена на комплексную проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые расположены в бассейне реки Амур, раннее выявление социально-значимых заболеваний и заболеваний, являющихся основными причинами смертности населения в регионе.

В состав медицинской бригады включены 19 необходимых специалистов: терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, педиатр, хирург, отоларинголог, эндокринолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, гинеколог-онколог, фтизиатр, врач-рентгенолог, фельдшер-лаборант, врачи ультразвуковой диагностики взрослый и детский, медсестра отделения функциональной диагностики, рентген-лаборант. В помещениях теплохода размещено диагностическое оборудование для лабораторной, функциональной и рентгенологической диагностики заболеваний.