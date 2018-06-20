В Амурском лимане и Амуре началась летняя лососевая путина

Состоялась краевая комиссия по добыче анадромных видов рыб в крае. По уточненному прогнозу хабаровского филиала ТИНРО-Центра, массовый ход горбуши должен начаться после 20 июня. В связи с этим установлены следующие сроки промысла: горбуши – с 20 июня по 1 августа, летней кеты – с 6 июля по 20 августа. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

До пятого июля горбушу можно будет ловить от устья реки Амур и Амурского лимана до устья протоки Ухта у села Богородское. Далее, с шестого июля промысел будет возможен до устья реки Амгунь у села Тыр. При этом будет установлено два проходных дня в неделю для всех орудий лова.

«Для промышленного, прибрежного и спортивно-любительского рыболовства для добычи горбуши установлено более 30 тысяч тонн. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году. Летней кеты планируется добыть около 7000 тонн. Для традиционного рыболовства отведено 688 тонн горбуши и около 340 тонн летней кеты», — сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Кирилл Фирсов.

Он также добавил, что в Татарском проливе, где путина началась с 10 июня, промысловики ожидают массовый ход рыбы также с 20 июня.