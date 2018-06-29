Вячеслав Шпорт: Негосударственный сектор должен быть шире представлен на рынке социальных услуг края

Вячеслав Шпорт провел совещание по расширению доступа негосударственного сектора к предоставлению услуг в социальной сфере. Участие в работе приняли члены Правительства края и представители некоммерческих организаций, социального предпринимательства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С основным докладом выступил заместитель Председателя Правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников. Он рассказал о текущей работе по привлечению негосударственного сектора к бюджетным услугам в регионе. Эта работа ведется в рамках внедрения стандарта развития конкуренции. Сегодня более 40 услуг оказываются негосударственными организациям. Речь идет об услугах, связанных с присмотром за больными, дошкольным и дополнительным образованием, отдыхом и оздоровлением детей и другими. 94 негосударственных поставщика уже подключились к этой работе. Доля бюджетных средств, переданных социальным некоммерческим организациям на оказание услуг, должна возрасти до 10%. Лидерами в регионе являются отрасли социальной защиты населения, здравоохранения и образования. В сфере культуры и спорта негосударственных поставщиков пока меньше.

Виктор Калашников подчеркнул, что предстоит большая работа по совершенствованию нормативной базы. Необходимо разработать стандарты услуг и нормативы финансирования, сформировать перечень государственного имущества, которое можно передать и социальным предпринимателям, внедрять механизмы государственно-частного партнерства.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил всем ведомствам, задействованным в этой работе, постепенно наращивать объем бюджетных средств для передачи негосударственному сектору.

«Работа с социальным бизнесом и развитие конкуренции – это президентская задача. Пока мы находимся в начале пути. Конечно, нашим государственным органам удобнее работать со своими бюджетными учреждениями. Но надо менять мышление, избавляться от стереотипов и активнее работать с некоммерческим сектором. В конечном итоге, это направлено на повышение качества услуг и улучшение деловой среды. Мы открыты для предложений от НКО по улучшению этой работы», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.