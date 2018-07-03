В Хабаровском крае добыто более 1300 тонн лососевых

В Хабаровском каре продолжается летняя лососевая путина. По данным комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края на 2 июля, уже добыто 1340,9 тонн горбуши, в том числе в бассейне реки Амур – 706,7 тонн, Южной части Амурского лимана – 67 тонн, в подзоне Приморье – 546,9 тонн. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день рыбаки приступили к добыче по всем промысловым районам. До 15 июля горбушу можно ловить от устья реки Амгунь у села Тыр до устья протоки Ухта возле Богородского. До 1 августа лов возможен в Северной части Амурского лимана и в бассейне реки Амур на участке от устья реки Амур до устья реки Амгунь.

«За аналогичный период 2016 года было добыто в Амуре 6,3 тысячи тонн. Нынешнее снижение, по заключению отраслевой науки, обусловлено задержкой хода горбуши по всему Дальневосточному бассейну, что подтверждается результатами морских научных съемок», — сообщил заместитель председателя комитета – начальник отдела водных биоресурсов и рыболовства комитета рыбного хозяйства края Сергей Андрющенко.

Напомним, в этом году согласно Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае планируется выловить 83,8 тысячи тонн красной рыбы.