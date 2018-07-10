Посевная кампания завершилась в Хабаровском крае

Сельскохозяйственные организации, фермеры, дачники и садоводы края завершили сев сельскохозяйственных культур. В общей сложности работы проведены на 85,4 тысячах гектаров, это на 2 тысячи гектаров больше, чем годом ранее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Как отметили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, благодаря увеличению посевных площадей аграрии получат дополнительный урожай зерновых и сои. Под эти культуры отведено около 47 тысяч гектаров. Кормовыми культурами засеяно почти 20 тысяч гектар.
«В весенних полевых работах участвовало более 160 хозяйств. Некоторые из них уже приступили к заготовке грубых кормов. Для обеспечения животноводства на предстоящий зимне-стойловый период 2018 – 2019гг. в полном объеме согласно потребностям сельскохозяйственными организациями края планируется заготовить 29,8 тысяч тонн грубых кормов», — отметила заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства министерства Валентина Четверикова.
Она также напомнила, что в этом году полевые работы начались в оптимальные агротехнические сроки. Для проведения кампании аграрии закупили около 1,95 тысячи тонн минеральных удобрений и 585 тонн элитных семян.
Эта запись была опубликована 10.07.2018в 21:40. В рубриках: Общество.
- Хабаровский край получит около 2,6 млрд. рублей на социальное развитие центров экономического роста в 2018 году
- Хабаровские корабелы проведут работы по восстановлению памятника «Бронекатер 302»
- В сельских населенных пунктах Хабаровского края появятся старосты
- Комитет Госдумы поддерживает обнуление НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Три новых предприятия запущены в свободном порту Владивосток