На Дальнем Востоке создадут российско-китайские индустриальные парки

В рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2018 Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта заключило соглашение с Административным комитетом Харбинской зоны технико-экономического развития о сотрудничестве на Дальнем Востоке России.

Соглашение предполагает оказание поддержки дальневосточным компаниям в Харбине и китайским компаниям в Дальневосточном федеральном округе, в частности, содействие в получении разных льгот при реализации инвестиционных проектов, сопровождение проектов, проведение совместных мероприятий и регулярных визитов. Планируется, что в результате сотрудничества в Дальневосточном федеральном округе будет построен индустриальный парк со всей необходимой инфраструктурой.

«Подписание данного документа является первым шагом к организации совместных российско-китайских индустриальных парков на Дальнем Востоке России. Следующим шагом будет согласование графика реализации проекта», – отметил генеральный директор Агентства Леонид Петухов.

«Мы рады вместе с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта создать платформу для китайских и российских компаний, которая будет стимулировать реализацию китайских и российских проектов», – подчеркнул вице-председатель Административного комитета Харбинской зоны технико-экономического развития Гуань Хэдун.

Напомним, 11 компаний с участием китайских инвестиций реализуют проекты в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Еще 20 компаний с участием китайских инвестиций реализуют проекты на территории Свободного порта Владивосток.