Жителей края приглашают на «Праздник урожая»

Ежегодная выставка-ярмарка «Праздник урожая» пройдет в краевой столице 8 сентября. Ее организаторами выступают министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края и Автономная некоммерческая организация «Краевой сельскохозяйственный фонд». Свою продукцию на набережной Амура представят фермеры и сельхозпроизводители региона. Всего на празднике в стилизованной «русской деревне» ожидают свыше 30 тысяч гостей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве, в этом году выставка пройдет в расширенном формате. Так, помимо работы традиционной ярмарки, фотозон, творческих мастерских и всевозможных флэш-мобов, на Празднике урожая развернутся настоящие народные гуляния. Свои номера представят ведущие исполнители и творческие коллективы края. Также гостей праздника ждет конкурс красоты «Русская красавица». Будет работать площадка «Ферма», где гости праздника смогут посмотреть на сельскохозяйственных животных.

«Праздник урожая мы проводим во второй раз, и в этом году он, бесспорно, будет масштабнее, вкуснее, зажигательнее. Главным его событием станет традиционное приготовление быка, а также огромного русского пирога. Такие гастрономические изыски с поистине русским размахом становятся доброй традицией и фирменной карточкой Хабаровского края», — отметил заместитель Председателя Правительства края – министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Купряков.

Гости Праздника урожая смогут узнать о достижениях фермерских хозяйств и производителей продуктов Хабаровского края на тематической экспозиции. Деловая площадка рассчитана, в том числе, на привлечение внимания зарубежных партнеров к сельскохозяйственной продукции, производимой в крае.

Принять участие в Празднике урожая с целью презентации своих фермерских достижений, а также для организации творческой мастерской можно, зарегистрировавшись по телефону 8 (4212) 24-01-74.

Напомним, Праздник урожая впервые прошел в Хабаровске в 2017 году. Его посетили свыше 25 тысяч человек. За время работы выставки-ярмарки гости приобрели 1,3 тысяч килограммов молочных продуктов, 900 литров меда, 15 тысяч яиц. Жители региона отметили, что организаторам удалось воссоздать настроение хлебосольной деревни с настоящей русской душой. Особой популярностью пользовалась территория «Ферма», где были представлены быки герефордской породы, зааненские козы, благоварские утки, эстонские перепела, поросята и свиньи вьетнамской вислобрюхой породы, французские бронзовые индейки.