Молодежь края получит гранты Губернатора на реализацию своих проектов

В Хабаровском крае стартуют конкурсы молодежных проектов на право получения грантов Губернатора, их общий фонд составляет 25 млн рублей. Принять участие и побороться за финансовую поддержку могут как молодежные, детские общественные объединения и жители региона в возрасте от 14 до 30 лет, так и муниципальные образования. Как отметили в комитете по молодежной политике Правительства края, конкурсы организованы по инициативе главы региона Вячеслава Шпорта по итогам встречи с участниками и волонтерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

От соискателей ждут интересных инициатив по основным направлениям молодежной политики. Среди них: патриотическое воспитание, содействие межкультурному диалогу, популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка талантливой молодежи, вовлечение в предпринимательскую деятельность и другие.

«Учитывая, что 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра) в Российской Федерации, Годом молодежи в Хабаровском крае мы ждем проекты, направленные на содействие самореализации молодежи, повышения уровня ее компетенций и навыков, проекты, которые решают конкретные задачи по развитию региона», — отметил председатель комитета по молодежной политике Правительства края Евгений Демин.

Размер предоставляемых грантов до 300 тысяч рублей – для граждан, до 1 млн рублей – для объединений. Сумма финансовой поддержки для муниципальных образований будет установлена в рамках сметы заявленной инициативы. Подробные требования к проектам, критерии и порядок проведения конкурса во вложении.

Заявки принимаются с 16 июля по 6 августа 2018 года в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России», в разделе «Мероприятия», конкурс молодежных проектов на право получения грантов Губернатора Хабаровского края.