Краевой фестиваль мороженого перенесен на три недели

Дата проведения краевого фестиваля мороженого перенесена на три недели. Событие, как и планировалось ранее, состоится на набережной, но 25 и 26 августа. Это связано с проведением в начале августа на стадионе им. Ленина матчей первенства России среди команд клубов Футбольной национальной лиги. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Первый краевой фестиваль мороженого пройдет за неделю до начала учебного года. К слову, отдельная территория на фестивале будет выделена под школьный базар, где скидки на товары будут достигать 15 процентов. Также будут работать ресторанные дворики. Владельцы заведений, кроме основного меню, разработают детское, а также придумают блюдо «Наш выбор 27» из местных продуктов», — сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

25-26 августа на набережной появится город «Мороженск» с тематическими зонами: район сказок, район храбрецов с батутами и полосой препятствий, район пенной речки, где пена выдувается гигантской пушкой. В городе есть свой мэр, а также валюта – ледышки. На них можно будет приобрести сладости, поучаствовать в различных мастер-классах. Главными гостями фестиваля станут дети, в том числе ребята из детских домов, школ-интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья.

В первый день фестиваля организаторы намерены установить рекорд России в номинации «самое массовое угощение морсом». Планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций дальневосточного напитка «Кусун», в основе которого дикоросы. Специально для установки рекорда России изготовлена огромная емкость, объемом 12 тонн.

Во второй день фестиваля центральным событием станет появление на набережной настоящего вертолета. В нем прилетит волшебник, который подарит детям 6000 порций эскимо.

На сегодняшний день участие в фестивале подтвердили десятки производителей мороженого, кондитерских изделий, меда, варенья, дальневосточного чая. Прием заявок продлится до 1 августа.