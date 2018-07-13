Итоги профилактической операции «Трактор» подвели в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги профилактической операции «Трактор», которая прошла в регионе с 31 мая по 30 июня 2018 года. Мероприятие проводится ежегодно, его главная цель — обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказали в комитете регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, в рамках операции инспекторы государственного технического надзора края совершили более 100 рейдов и осмотрели 1495 машин. Часть контрольных мероприятий прошла совместно с представителями ГИБДД. В рамках взаимодействия двух надзорных органов началась работа по изъятию техники у нарушителей и постановке ее на специализированные охраняемые стоянки.

По итогам операции «Трактор», к административной ответственности привлечено 241 физическое лицо, 30 должностных и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов превысила 170 тысяч рублей. Среди наиболее распространенных нарушений, которые допускали водители и владельцы спецтехники, – эксплуатация с нарушением правил госрегистрации, отсутствие техосмотра, удостоверения тракториста-машиниста и др.

«В крае наблюдается снижение выявленных административных правонарушений при эксплуатации самоходной техники. Об этом говорят результаты операции «Трактор» за аналогичные периоды 2017 и 2018 годов. Это связано с тем, что помимо контрольных мероприятий мы серьезно усиливаем работу по профилактике правонарушений», — подчеркнул заместитель председателя комитета Евгений Битюков.

Он также отметил, что с начала года инспекторы провели встречи с руководителями предприятий, а также организовали занятия в средних учебных заведениях края, где занимаются подготовкой специалистов в области эксплуатации самоходных машин.