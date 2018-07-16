129 многоквартирных домов отремонтировали в этом году в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Так, с начала года в регионе были отремонтированы 129 МКД, еще по 181 дому разработана проектная документация. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае, сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 312 домах. По 958 зданиям объявлены аукционы по отбору подрядных организаций. Ремонт производится за счет платежей собственников, которые ежемесячно отчисляют их на счет фонда.

Всего согласно краткосрочному плану по капитальному ремонту в крае на 2017-2019 гг. в этом году строительно-монтажные работы будут выполнены в 739 домах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского, Хабаровского, Вяземского, Советско-Гаванского, Ванинского, Верхнебуреинского и им. Лазо районов на общую сумму более 1,7 млрд рублей. В зданиях планируется произвести ремонт крыш, лифтового оборудования и шахт, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, утеплить фасады зданий и провести другие работы.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Хабаровском крае с 2014 года. За это время работы были проведены в 1658 МКД. Свои жилищные условия улучшили свыше 270 тысяч человек. Всего же в краевой программе, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится 7749 многоквартирных домов.