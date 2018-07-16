Мобильный дом для «дальневосточного гектара» разработан в Приморье

Гибрид строительного вагончика и суперсовременной яхты – таково первое впечатление от мобильного модуля «Алеут», компактного дома из композитных материалов, испытания которого проходят сейчас во Владивостоке. По словам разработчиков проекта, мобильный модуль может оказаться востребованным среди участников программы «Дальневосточный гектар».

Аккуратный белый домик с панорамным остекленением имеет стильный футуристичный дизайн – в нём использованы современные строительные материалы, и он оборудован всей техникой, необходимой для комфортной жизни.

«Сам модуль сделан из жёсткого пенополистерола, и обтянут стеклотканью на эпоксидной смоле. По такой технологии делают современные яхты», — говорит создатель модуля Андрей Косолапов. «Это такая лодка, только в виде дома. Поэтому конструкция лёгкая, но очень прочная».

Модуль состоит из двух блоков, которые легко собрать и разобрать на месте. Его можно привезти на грузовике и поставить в лесу, на сопке, на берегу моря. Тестовый вариант модуля «Алеут» требует подключения воды и электричества, но в будущем планируется производство полностью автономных модулей — с солнечными батареями, септиком, и танком для воды.

Первый мобильный жилой модуль уже установлен на одной из владивостокских сопок, откуда открывается панорамный вид на город и залив. Туда уже заселился автор и разработчик модуля Андрей Косолапов. Он будет тестировать теплопотери, нагревание и другие параметры передвижного дома.

Вполне возможно, что модуль «Алеут» окажется востребованным среди разработчиков «Дальневосточного гектара», как одно из решений вопроса проживания при освоении земельного участка — по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, индивидуальное жилищное строительство является самым популярным видом использования «дальневосточного гектара», и этим видом деятельности планируют заниматься 42% от общего количества подавших заявления. Далее идут такие виды использования земли, как сельское хозяйство – 26%, дача, сад, огород – 12%, отдых и рекреация – 12%, и предпринимательство – 8%.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. Участники программы могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своём гектаре.