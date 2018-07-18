Пенсионеры получат дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт

С 1 января 2019 расширяется перечень собственников жилых помещений старше 70 лет совместно проживающим с инвалидами, которым субъекты РФ вправе компенсировать расходы на оплату взноса на капремонт. Такие поправки в Жилищный кодекс РФ приняты в окончательном чтении и со следующего года вступают в силу.

До принятия данного закона регионы компенсировали взносы на капитальный ремонт неработающим пожилым людям, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров. В настоящее время люди, достигшие 70-летнего возраста, получают льготу в размере 50%, а люди старше 80 лет — 100% компенсацию. Инвалиды I и II группы, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу.

— Спорная ситуация возникала когда пенсионеры достигшие 70-летнего возраста и инвалиды проживают вместе. В таком случае они не могут воспользоваться предоставленной по Закону «О социальной защите инвалидов в РФ» льготой на оплату ЖКХ, им приходится выбирать одну из двух компенсаций. Поправки в Жилищный кодекс устранят эту несправедливость, — отметил депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Документ в перечень собственников претендующих на компенсацию на оплату капремонта добавляет семьи, в которых совместно проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать льготу в размере 50%, а при достижении возраста 80 лет — 100-процентную компенсацию по оплате взносов.

Проект коснется дополнительно почти 200 тысяч человек и потребует затрат из бюджета в размере порядка 300 миллионов рублей ежегодно.