В электронном кабинете Пенсионного фонда открыты новые сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.
В Хабаровском крае 969 бывших пилотов и других членов летных экипажей гражданской авиации и 367 вышедших на пенсию работников угольной отрасли получают профессиональную доплату, а также 77 обладателей наград за выдающиеся достижения и заслуги получают дополнительное материальное обеспечение.
Эта запись была опубликована 18.07.2018в 20:34. В рубриках: Общество.
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