В Хабаровском крае готовятся к большой стройке в рамках плана социального развития региона

В Хабаровске прошло совещание, посвященное реализации плана социального развития центров экономического роста края. Встречу провел Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. В работе принял участие Губернатор Вячеслав Шпорт и члены Правительства края.

На совещании обсудили графики строительства новых социальных объектов, включенных в план. Всего по Хабаровскому краю Правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока одобрено 14 объектов с объемом финансирования в 10,8 млрд рублей. Работы будут вестись в 2018 – 2020 годах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Возведение нескольких объектов уже началось и идет по графику. Так, в Хабаровске продолжается строительство краевого дворца единоборств «Самбо», в Комсомольске-на-Амуре — Инженерной школы, в Чегдомыне – плавательного бассейна. Кроме того, по ряду объектов уже заключены контракты. Речь идет о региональном центре развития спорта, станции скорой помощи и межрайонном онкологическом диспансере в Комсомольске-на-Амуре.

В числе сложных объектов с точки зрения логистики и организации работ – лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Доставка инертных материалов в северный район может повлиять на удорожание всего проекта. В связи с этим краевые власти приняли решение о подготовке документов на разработку карьера вблизи города. Это позволит строителям не зависеть от завозных материалов и навигации на Амуре.

«Практически по всем объектам и конкурсные процедуры, и стройка идут по плану. Остается ряд вопросов, как например, по Николаевску-на-Амуре, которые решаем в оперативном порядке. В этом году у нас уже будет сдан первый объект в рамках плана – это Инженерная школа в Комсомольске-на-Амуре», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

«Сейчас идет большая подготовительная работа во всех регионах Дальнего Востока к строительству, на некоторых объектах работа уже началась. Поэтому сейчас самое главное – контроль. Мы будем внимательно следить за тем, чтобы конкурсные процедуры проходили вовремя, подрядчики быстро выходили на площадки. Мы поставили четкую задачу – ни один государственный рубль не должен быть потерян, средства должны быть использованы эффективно», — подчеркнул глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Напомним, постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне текущего года. Из федерального бюджета будет направлено почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет, при этом 21,2 миллиарда рублей поступят в регионы уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия — строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.