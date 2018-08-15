Губернатор предложил сформировать единую краевую программу поддержки местных инициатив

Сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт в ходе обращения к жителям Хабаровского края обозначил основные приоритеты развития общественно-государственного сотрудничества и социальной сферы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам главы региона, в развитии этих направлений большую поддержку оказывает федеральный центр. Хорошо себя зарекомендовал проект «Формирование комфортной городской среды». Его участниками в 2017 году стали 19 муниципальных образований края. Обустроено 169 дворовых, 29 общественных территорий, один городской парк.

«Задача в этом году увеличить число участников, обустроить 219 дворовых и 86 общественных территорий, 7 городских парков. И здесь наш главный помощник – жители края. Без инициатив граждан мы не смогли бы добиться таких результатов», — отметил Губернатор края.

Глава региона подчеркнул, что поддержка общественных проектов в регионе осуществляется также из бюджета края в рамках программ развития местных инициатив, социально-ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления. Суммарно в 2017 году был реализован 421 проект. Годом ранее – только 16. Главная особенность этих программ — определяющая роль жителей в отборе проектов и их сопровождении.

«На эти цели выделяются не только краевые средства. Мы вышли на федеральный уровень. Наш край – лидер на Дальнем Востоке по участию в конкурсе «Президентских грантов». С 2013 года 100 проектов-победителей получили почти 139 млн. рублей. Уверен, что есть необходимость организации этой работы по принципу «одного окна». Предлагаю сформировать в крае единую государственную программу по поддержке и развитию инициатив граждан», — отметил Губернатор края.

Внимание Вячеслав Шпорт уделил вопросам, связанным с решением демографических проблем. Глава региона подчеркнул, что краевые власти стали одними из инициаторов введения новых форм поддержки для дальневосточников. Предложения от Хабаровского края вошли в общий пакет Минвостокразвития РФ, который направлен в адрес Правительства РФ. Одна из инициатив касается увеличения размера выплат при рождении первого ребенка.

«Именно семейные ценности должны стать основой жизни и бесспорным приоритетом нашего развития. Мы будем и дальше поддерживать семьи с детьми и, конечно, многодетные семьи. Организованы выплаты при рождении третьего и последующих детей, материнского капитала. У нас работает программа «Доступное жилье». Многодетным предоставляются земельные участки. Новый видом поддержки стало субсидирование ипотечной ставки для семей, в которых родится первенец. Планируем и в дальнейшем развивать это направление», — сказал Вячеслав Шпорт.

В числе главных приоритетов глава региона также назвал строительство доступного жилья.